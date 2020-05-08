Мін'юст США закриває справу проти екс-радника Трампа

Фото: Майкл Флінн (defense.gov)

Мін'юст США заявив, що допит Флінна проводився без будь-яких законних слідчих підстав

Міністерство юстиції США заявило про припинення кримінальної справи проти колишнього радника президента Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна, відмовившись від судового переслідування, яке було ініційоване ФБР в рамках справи про російське втручання у вибори в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки"

У документах, поданих до суду 7 травня Міністерство юстиції заявило, що припиняє справу "після ретельного розгляду всіх фактів і обставин, включаючи знову виявлену і розкриту інформацію".

Департамент заявив, що прийшов до висновку, що допит Флінна, проведений ФБР, був "не пов'язаний і не був виправданий контррозвідувальним розслідуванням ФБР проти пана Флінна" і що ця бесіда "проводилась без будь-яких законних слідчих підстав".

Прокурор Джефф Дженсен заявив, що в ході розгляду справи генерала Флінна дыйшов "правильного і справедливого висновку" закрити справу.

"Я поінформував генерального прокурора Барра про своїх висновках, проконсультував його за цим висновком, і він погодився", - сказав Дженсен.

Дії Мін'юсту засновані на внутрішньому перегляд справи і спроби адвокатів Флінна оскаржити підстави для судового переслідування їх клієнта. Адвокати посилаються на нещодавно розкрите електронне листування і замітки агентів ФБР, стверджуючи, що Флінна неправомірно і обманним способом примусили повідомити неправдиві відомості під час допиту, який відбувся в Білому домі через кілька днів після інавгурації Дональда Трампа.

Рішення про порушення справи було прийнято колишнім спецпрокурором Робертом Мюллером, який очолював російське розслідування. Справу вирішено припинити незважаючи на те, що представники прокуратури протягом останніх трьох років стверджували, що Флінн у січні 2017 року збрехав в бесіді з агентами ФБР про своє спілкування з колишнім послом Росії в США Сергієм Кисляком.

Нагадаємо, Федеральна прокуратура Сполучених Штатів Америки просить до шести місяців позбавлення волі для колишнього радника американського президента Майкла Флінна у справі про російському втручання у вибори в США.

У 2017 році Флінн вирішив співпрацювати з ФБР у справі про контакти американського президента з урядом Росії. Раніше він офіційно визнав свою провину в тому, що він повідомив Федеральному бюро розслідувань (ФБР) неправдиві відомості про свої контакти з РФ.

Зокрема, екс-радник глави США Дональда Трампа з безпеки визнав, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював по телефону з російським послом в США Сергієм Кисляком санкції Вашингтона проти РФ, а згодом дав неправдиві свідчення про зміст цієї розмови.