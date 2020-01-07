У США прокуратура вимагає півроку ув'язнення для екс-радника Трампа

Фото: Майкл Флінн (defense.gov)

Розгляд справи відбудеться у кінці січня

Федеральна прокуратура Сполучених Штатів Америки просить до шести місяців позбавлення волі для колишнього радника американського президента Майкла Флінна у справі про російське втручання у вибори американського президента в 2016 році. Про це повідомляє CNBC.

Так, розгляд справи призначено на 28 січня.

Відзначається, що в своєму рішенні прокуратура послалася на "серйозний характер" злочину Флінна і його "очевидну відмову нести відповідальність" за скоєне.

Нагадаємо, в 2017 році Флінн вирішив співпрацювати з ФБР у справі про контакти американського президента з урядом Росії. Раніше він офіційно визнав свою провину в тому, що він повідомив Федеральному бюро розслідувань (ФБР) неправдиві відомості про свої контакти з РФ.

Зокрема, екс-радник глави США Дональда Трампа з безпеки визнав, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював по телефону з російським послом в США Сергієм Кисляком санкції Вашингтона проти РФ, а згодом дав неправдиві свідчення про зміст цієї розмови.

Як писало РБК-Україна, в червні 2019 року комітет з розвідки Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки направив повістки для дачі показань двом колишнім соратникам нинішнього президента США Дональда Трампа, зокрема, Флінну.