Екс-радника Трампа можуть звинуватити в лжесвідченні

Фото: Майкл Флінн (defense.gov)

Мається на увазі те, що Флінн визнав себе в суді винним у дачі неправдивих свідчень ФБР, а потім відкликав визнання провини

Федеральний суддя округу Колумбія Еммет Салліван допустив можливість висунення звинувачень в лжесвідченні стосовно екс-радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Politico.

Під лжесвідченням мається на увазі те, що Флінн спочатку визнав себе в суді винним у дачі неправдивих свідчень ФБР, а потім відкликав визнання провини і відмовився від угоди зі слідством.

Суддя розпорядився призначити незалежним консультантом у справі - так званим другом суду (amicus curiae) - колишнього федерального суддю Джона Глісона. У цій ролі він повинен буде надати аргументи проти запиту сторони звинувачення про закриття справи.

"Amicus curiae повинен буде розглянути питання про те, чи суду випустити постанову з обґрунтуванням того, чому Флінн не повинен звинувачуватися в неправдивих свідченнях під присягою", - підкреслюється в документі.

Нагадаємо, Мін'юст США заявив про припинення кримінальної справи проти колишнього радника президента Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна.

Федеральна прокуратура Сполучених Штатів Америки просить до шести місяців позбавлення волі для колишнього радника американського президента Майкла Флінна у справі про російському втручання у вибори в США.

У 2017 році Флінн вирішив співпрацювати з ФБР у справі про контакти американського президента з урядом Росії. Раніше він офіційно визнав свою провину в тому, що він повідомив Федеральному бюро розслідувань (ФБР) неправдиві відомості про свої контакти з РФ.

Зокрема, екс-радник глави США Дональда Трампа з безпеки визнав, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював по телефону з російським послом в США Сергієм Кисляком санкції Вашингтона проти РФ, а згодом дав неправдиві свідчення про зміст цієї розмови.