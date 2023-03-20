США обеспокоены поддержкой прекращения огня со стороны Китая без вывода армии РФ из Украины

США озабочены тем, что Китай поддержит прекращение огня, в результате которого российские войска останутся в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби, которое приводит CNN.

"Соединенные Штаты надеются, что китайский лидер Си Цзиньпин во время своих встреч с российским диктатором Владимиром Путиным будет выступать за разрешение войны в Украине, которое включает в себя полный вывод российских войск", - заявил Кирби.

По его словам, Си должен выступить за этот важный ключевой момент, который должен включать вывод российских войск с территории Украины в соответствии с уставом ООН. Он добавил, что Украина также сформировала мирный план, который снова основывается на тех же принципах ООН. Война может закончиться немедленно, если Путин выведет войска из Украины.

"Мы обеспокоены тем, что Китай будет повторять призывы к прекращению огня, в результате которого российские силы останутся на суверенной территории Украины", - добавил Кирби.