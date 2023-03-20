Си Цзиньпинь прилетел в Москву. Названо время его встречи с Путиным

Лидер Китая Си Цзиньпинь сегодня, 20 марта, прилетел в Москву. Его самолет уже приземлился в аэропорту "Внуково".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Flightradar.

По данным ресурса, самолет с главой Китая сел в Москве в 11:08, а на пике за Си Цзиньпиня на Flightradar следили более 100 тысяч пользователей.

Отметим, что он станет первым мировым лидером, который встретится с главой Кремля Путиным после выдачи МКС ордера на арест диктатора.

Встреча Путина и Си

Как уже успел анонсировать пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, встреча Путина и Си Цзиньпиня начнется сегодня ориентировочно в 16:30 (в 15:30 по Киеву)

По его словам, у них запланирован разговор тет-а-тет, который "продолжится за неформальным обедом".

"Сегодня будет неформальное, но очень важное общение. Главы государств будут поднимать самые актуальные вопросы по своему усмотрению. Завтра будет главный день госвизита. Церемония встречи, переговоры в узком составе, расширенном составе, подписание документов, заявление для СМИ, государственный обед", - рассказал Песков.

Напомним, что глава Китая проведет несколько дней с визитом в Москве. И это первый государственный визит Си Цзиньпиня в РФ за четыре года.

Добавим, что в преддверии визита в Россию Си Цзиньпин опубликовал статью, в которой назвал войну в Украине "тотальным обострением украинского кризиса" и вновь упомянул о предложенном китайской стороной "мирном плане".

В Китае отмечают, что визит лидера Си Цзиньпина в Россию преследует цель "призвать к миру и способствовать переговорам". Китай будет отстаивать свою якобы "объективную и беспристрастную позицию" по международным и региональным вопросам, включая войну в Украине.

Между тем международные аналитики склоняются к мнению, что Си Цзиньпин во время встречи с Путиным может обсудить схемы уклонения России от международных санкций, введенных из-за вторжения российских войск в Украину.

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