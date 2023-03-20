США стурбовані підтримкою припинення вогню з боку Китаю без виводу армії РФ з України
США стурбовані тим, що Китай підтримає припинення вогню, внаслідок якого російські війська залишаться в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради нацбезпеки при Білому домі Джона Кірбі, яку приводить CNN.
"Сполучені Штати сподіваються, що китайський лідер Сі Цзіньпін під час своїх зустрічей з російським диктатором Володимиром Путіним виступатиме за дозвіл війни в Україні, який включає повне виведення російських військ", - заявив Кірбі.
За його словами, Сі має виступити за саме цей важливий ключовий момент, який має включати виведення російських військ із території України відповідно до статуту ООН. Він додав, що Україна також сформувала мирний план, який знову ґрунтується на тих же принципах ООН. Війна може закінчитись негайно, якщо Путін виведе війська з України.
"Ми стурбовані тим, що натомість Китай повторюватиме заклики до припинення вогню, внаслідок якого російські сили залишаться на суверенній території України", - додав Кірбі.
Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що візит Сі Цзіньпіна до Москви через кілька днів після того, як був виданий міжнародний ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, свідчить про те, що Китай не вважає, що Кремль повинен нести відповідальність за звірства в Україні.
Білий дім прагне запобігти спробам Китаю представити зустріч лідера КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна наступного тижня як миротворчу місію щодо війни в Україні.
Раніше повідомлялось, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь сьогодні, 20 березня прилетів до Москви. Як стало відомо, він вже зустрівся із російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі.
Також раніше ми писали, що після зустрічі із Путіним у Москві лідер Китаю Сі Цзіньпін може зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському.
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