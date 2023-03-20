США стурбовані підтримкою припинення вогню з боку Китаю без виводу армії РФ з України

США стурбовані тим, що Китай підтримає припинення вогню, внаслідок якого російські війська залишаться в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради нацбезпеки при Білому домі Джона Кірбі, яку приводить CNN.

"Сполучені Штати сподіваються, що китайський лідер Сі Цзіньпін під час своїх зустрічей з російським диктатором Володимиром Путіним виступатиме за дозвіл війни в Україні, який включає повне виведення російських військ", - заявив Кірбі.

За його словами, Сі має виступити за саме цей важливий ключовий момент, який має включати виведення російських військ із території України відповідно до статуту ООН. Він додав, що Україна також сформувала мирний план, який знову ґрунтується на тих же принципах ООН. Війна може закінчитись негайно, якщо Путін виведе війська з України.

"Ми стурбовані тим, що натомість Китай повторюватиме заклики до припинення вогню, внаслідок якого російські сили залишаться на суверенній території України", - додав Кірбі.