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США сдерживают обсуждение будущих отношений НАТО с Россией, - Euractiv

Среда 02 апреля 2025 11:43
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США сдерживают обсуждение будущих отношений НАТО с Россией, - Euractiv Фото: НАТО не может определиться в отношении России из-за действий США (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

США пока не раскрывают свою позицию относительно будущих отношений НАТО с Россией. Из-за этого Альянс вынужден отложить обсуждение стратегических решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Члены НАТО планировали пересмотреть свою стратегию в отношении России, однако все дискуссии на эту тему приостановлены из-за текущих мирных переговоров между США, Россией и Украиной. Об этом сообщили несколько дипломатических источников Euractiv.

В прошлом году лидеры 32 стран Альянса заявили, что хотят разработать новый стратегический подход к России, учитывая изменение среды безопасности.

Ожидалось, что соответствующие рекомендации будут представлены на саммите в Гааге в июле этого года. Саммит должен был стать ключевым моментом в отношениях НАТО и Москвы после их окончательного разрыва в феврале 2022 года.

Однако нынешние переговоры между США, Украиной и Россией заставляют Альянс поставить вопрос о своих будущих отношениях с Москвой на паузу.

"Мы не говорим об этом", - заявил источник Euractiv, добавляя, что пока непонятно, какой будет стратегия Вашингтона.

Неожиданным шагом стало посредничество президента США в январских переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным, что привело к договоренности о прекращении огня в Черном море и частичному ослаблению санкций против России.

В Вашингтоне уверяют, что НАТО остается единым в своей поддержке Украины.

"Относительно Украины, все члены Альянса соглашаются, что смерть и разрушения должны прекратиться. Президент Трамп хочет способствовать миру, и по его указанию мы готовы обеспечить решительное лидерство, необходимое для достижения устойчивого решения", - отметил высокопоставленный чиновник американской администрации.

Изменится ли политика НАТО в отношении России после саммита в Гааге - остается открытым вопросом, ведь любой новый подход может существенно повлиять на будущее войны и мирного урегулирования.

Мирные предложения США

После избрания президентом Соединенных Штатов, Дональд Трамп и его ключевые советники поставили цель достичь полного прекращения огня до апреля или мая 2025 года. Они надеялись заключить долговременное мирное соглашение уже через несколько месяцев.

Американская сторона предложила ввести 30-дневный режим прекращения огня по всей линии фронта. Президент Владимир Зеленский согласился на такое предложение, однако Путин начал выдвигать собственные условия, нереальные к выполнению и на которые Киев не согласился.

Параллельно российские военные усилили удары дронами по городам Украины и не выполнили договоренность о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и объектам в регионе Черного моря.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не может принять предложения США о прекращении войны в их нынешнем виде, так как они не касаются вопросов, которые, по мнению Кремля, привели к войне.

На днях Путин раскритиковал доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В ответ Трамп "разозлился" и предположил, что США могут ввести дополнительные тарифы в размере 25-50% для покупателей российской нефти.

Трамп также выразил новое разочарование Украиной, обвинив Зеленского в попытке отказаться от соглашения о добыче полезных ископаемых.

Представитель Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт заявил, что Трамп рассматривает соглашение о добыче полезных ископаемых как "ключевую часть достижения мира в Украине".

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