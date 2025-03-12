Что говорят в РФ о перемирии с Украиной: от осторожных заявлений до требований "гарантий"

В России пока осторожно высказываются о предложении временного перемирия, которое согласовали на переговорах Украины и США. При этом появляются предположения, что лидер Кремля Путин вряд ли согласится на прекращение огня без "гарантий безопасности".

Больше о том, как реагирует Россия на результаты переговоров Украины и США о 30-дневном перемирии, - в материале РБК-Украина.

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Реакция официальных лиц РФ

По итогам переговоров в Саудовской Аравии США разблокировали военную помощь, а Украина выразила готовность к 30-дневному режиму тишины при условии, что РФ также согласится на перемирие. Согласовать этот вопрос с Россией взяла на себя обязательство американская сторона.

Комментируя результаты встречи в Джидде 11 марта, спикер Кремля Дмитрий Песков был осторожным в высказываниях. Во время брифинга он заявил, что "Россия внимательно изучает заявления по итогам переговоров США и Украины" и ожидает деталей от американской стороны.

"Россия не хочет забегать вперед по вопросу предложенного перемирия, сначала нужно получить информацию от США", - отметил Песков.

Пресс-секретарь кремлевского лидера подтвердил информацию о запланированных контактах с представителями Белого дома, во время которых может быть согласован телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Представительница министерства иностранных дел РФ Мария Захарова также рассказала о запланированных контактах с США. Относительно предложения о перемирии она без конкретики заявила, что формирование позиции РФ происходит внутри страны, а не из-за договоренностей за рубежом.

"Формирование позиции Российской Федерации происходит не за границей с помощью определенных договоренностей или усилий каких-либо сторон. Формирование позиции Российской Федерации происходит внутри РФ", - сказала Захарова.

Напомним, в конце прошлого года глава Кремля Путин так высказывался о перемирии: "Нам не нужно перемирие, нам нужен долгосрочный мир, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан. Как обеспечить эти гарантии - сложный вопрос".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в недавнем заявлении повторил позицию Путина о том, что якобы для России неважно перемирие, потому что она стремится к "долгосрочному устойчивому миру", который будет опираться "на устранение первопричин конфликта". Лавров также выступил против идеи введения миротворческого контингента в случае прекращения огня, которую поддерживает Украиной и Европа.

"Россия ни при каких условиях не примет присутствия натовских военных в Украине как миротворцев", - подчеркнул глава МИД РФ.

Скепсис, требования "гарантий", "ловушка для Кремля"

Российские чиновники скептически отнеслись к предложению перемирия, которое было согласовано на встрече США и Украины в Джидде.

На условиях анонимности источники Reuters в российской власти выразили мнение, что главе РФ Владимиру Путину будет сложно согласиться на идею прекращения огня без обсуждения условий и получения каких-либо гарантий.

"Путину тяжело согласиться на это в нынешнем виде. У Путина сильная позиция, потому что Россия наступает", - заявил собеседник издания.

По убеждению неназванного чиновника, без гарантий прекращения огня позиция России может быстро ослабнуть, и тогда Запад может обвинить Россию в неспособности положить конец войне.

Другой высокопоставленный российский источник считает, что идея с перемирием имеет вид ловушки с точки зрения Кремля, поскольку Путину будет сложно остановить войну без конкретных гарантий или обещаний.

Третий российский источник сообщил, что общая картина такова, что США согласились возобновить военную помощь и обмен разведданными с Украиной и "украсили" этот шаг предложением о прекращении огня.

Собеседники Bloomberg из РФ говорят, что идея о 30-дневном перемирии не обсуждалась российскими и американскими чиновниками во время их предыдущих контактов.

На условиях анонимности близкий к Кремлю источник издания предполагает, что Путин попытается затянуть сроки согласования прекращения огня с Украиной, чтобы создать "наиболее выгодные для Москвы условия".

В частности, Россия может потребовать прекращения поставок западного оружия в Украину в качестве своего условия.

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев повторил утверждение анонимных источников западных СМИ, что Кремль хочет выдвинуть собственные требования для прекращения огня. По его словам, Россия якобы наступает и вправе выдвигать условия, ведь "реальные соглашения пишутся на фронте".

"Условия - американские, а не украинские. Украинцы соглашаются с тем, что им говорят... Россия наступает, и поэтому с Россией будет иначе. Любые договоренности (при всем понимании потребности компромиссов) - на наших условиях, не американских. И это не хвастливость, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте", - цитируют чиновника российские медиа.

Со своей стороны депутат Госдумы от Коммунистической партии РФ Виктор Соболев считает 30-дневное перемирие невыгодным для России. Мол, за это время украинская армия сможет перегруппироваться, усилить свои войска и получить дополнительное оружие.

В среде так называемых военкоров РФ раздаются призывы к российским властям не соглашаться на перемирие с Украиной.

Пропагандистские Telegram-каналы и Z-блоггеры пишут, что РФ нужно ставить собственные требования, что прекращение огня якобы позволит ВСУ усилиться для продолжения войны.

Возможное согласие на перемирие "с длительным вооружением противника, но без давления на него на земле и в воздухе" один из провоенных Telegram-каналов РФ называет "высшей глупостью со стороны российского военно-политического руководства".

При подготовке материала использовались: публикации Bloomberg, Reuters, BBC и российских СМИ.