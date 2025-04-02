США стримують обговорення майбутніх відносин НАТО з Росією, - Euractiv

США поки не розкривають свою позицію щодо майбутніх відносин НАТО з Росією. Через це Альянс змушений відкласти обговорення стратегічних рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Члени НАТО планували переглянути свою стратегію щодо Росії, проте всі дискусії на цю тему призупинені через поточні мирні переговори між США, Росією та Україною. Про це повідомили кілька дипломатичних джерел Euractiv.

Минулого року лідери 32 країн Альянсу заявили, що хочуть розробити новий стратегічний підхід до Росії, враховуючи зміну безпекового середовища.

Очікувалося, що відповідні рекомендації будуть представлені на саміті в Гаазі у липні цього року. Саміт мав стати ключовим моментом у відносинах НАТО та Москви після їхнього остаточного розриву в лютому 2022 року.

Однак нинішні переговори між США, Україною та Росією змушують Альянс поставити питання про свої майбутні відносини з Москвою на паузу.

"Ми не говоримо про це", - заявило джерело Euractiv, додаючи, що поки незрозуміло, якою буде стратегія Вашингтона.

Несподіваним кроком стало посередництво президента США в січневих переговорах з російским диктатором Володимиром Путіним, що призвело до домовленості про припинення вогню в Чорному морі та часткового послаблення санкцій проти Росії.

У Вашингтоні запевняють, що НАТО залишається єдиним у своїй підтримці України.

"Щодо України, усі члени Альянсу погоджуються, що смерть і руйнування мають припинитися. Президент Трамп хоче сприяти миру, і за його вказівкою ми готові забезпечити рішуче лідерство, необхідне для досягнення стійкого рішенняі", - зазначив високопосадовець американської адміністрації.

Чи зміниться політика НАТО щодо Росії після саміту в Гаазі - залишається відкритим питанням, адже будь-який новий підхід може суттєво вплинути на майбутнє війни та мирного врегулювання.