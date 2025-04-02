США стримують обговорення майбутніх відносин НАТО з Росією, - Euractiv
США поки не розкривають свою позицію щодо майбутніх відносин НАТО з Росією. Через це Альянс змушений відкласти обговорення стратегічних рішень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Члени НАТО планували переглянути свою стратегію щодо Росії, проте всі дискусії на цю тему призупинені через поточні мирні переговори між США, Росією та Україною. Про це повідомили кілька дипломатичних джерел Euractiv.
Минулого року лідери 32 країн Альянсу заявили, що хочуть розробити новий стратегічний підхід до Росії, враховуючи зміну безпекового середовища.
Очікувалося, що відповідні рекомендації будуть представлені на саміті в Гаазі у липні цього року. Саміт мав стати ключовим моментом у відносинах НАТО та Москви після їхнього остаточного розриву в лютому 2022 року.
Однак нинішні переговори між США, Україною та Росією змушують Альянс поставити питання про свої майбутні відносини з Москвою на паузу.
"Ми не говоримо про це", - заявило джерело Euractiv, додаючи, що поки незрозуміло, якою буде стратегія Вашингтона.
Несподіваним кроком стало посередництво президента США в січневих переговорах з російским диктатором Володимиром Путіним, що призвело до домовленості про припинення вогню в Чорному морі та часткового послаблення санкцій проти Росії.
У Вашингтоні запевняють, що НАТО залишається єдиним у своїй підтримці України.
"Щодо України, усі члени Альянсу погоджуються, що смерть і руйнування мають припинитися. Президент Трамп хоче сприяти миру, і за його вказівкою ми готові забезпечити рішуче лідерство, необхідне для досягнення стійкого рішенняі", - зазначив високопосадовець американської адміністрації.
Чи зміниться політика НАТО щодо Росії після саміту в Гаазі - залишається відкритим питанням, адже будь-який новий підхід може суттєво вплинути на майбутнє війни та мирного врегулювання.
Мирні пропозиції США
Після обрання президентом Сполучених Штатів, Дональд Трамп та його ключові радники поставили за мету досягти повного припинення вогню до квітня або травня 2025 року. Вони сподівалися укласти довготривалу мирну угоду вже за кілька місяців.
Американська сторона запропонувала ввести 30-денний режим припинення вогню по всій лінії фронту. Президент Володимир Зеленський погодився на таку пропозицію, однак Путін почав висувати власні умови, що нереальні до виконання та на які Київ не погодився.
Паралельно російські військові посилили удари дронами по містах України і не виконали домовленість про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та об'єктах у регіоні Чорного моря.
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва не може прийняти пропозиції США щодо припинення війни в їх нинішньому вигляді, адже вони не стосуються питань, які, на думку Кремля, призвели до війни.
Днями Путін розкритикував довіру до президента України Володимира Зеленського. У відповідь Трамп "розлютився" і припустив, що США можуть запровадити додаткові тарифи в розмірі 25-50% для покупців російської нафти.
Трамп також висловив нове розчарування Україною, звинувативши Зеленського у спробі відмовитися від угоди про видобуток корисних копалин.
Речник Ради національної безпеки Джеймс Г'юїтт заявив, що Трамп розглядає угоду про видобуток корисних копалин як "ключову частину досягнення миру в Україні".
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