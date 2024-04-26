В США надеются, что предоставление Украине ATACMS убедит Германию поставить Taurus

Информация о том, что США уже поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, активизировала дебаты в Германии по поводу предоставления Вооруженным Силам Украины крылатых ракет Taurus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

По его словам, в США надеются, что решение Вашингтона предоставить ATACMS, а также подобные решения Франции и Великобритании по поводу крылатых ракет большой дальности "может быть фактором", чтобы убедить Германию изменить свое мнение.

Агентство ссылается на неназванного американского высокопоставленного чиновника, который заявил журналистам, что поставка Украине ракет Taurus зависит от Германии.

Германия примерно с февраля 2024 года отказывает Украине в предоставлении дальнобойных ракет Taurus.

Канцлер Германии Олаф Шольц в разное время называл разные причины отказа: от необходимости обслуживания со стороны немецких специалистов до опасений относительно ударов по территории России, что может спровоцировать ее на применение ядерного оружия против ФРГ.

Вчера, 25 апреля, Шольц во время пресс-конференции с премьер-министром Британии Риши Сунаком заявил, что позиция его страны не изменилась.

Решения Франции и Великобритании по предоставлению ракет

Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины. Он будет включать в себя сотни единиц бронетехники и зенитные ракеты Aster для системы ПВО SAMP/T.

Сунак сегодня заявил, что Лондон пришлет Украине "самый большой в истории" отдельный пакет оборудования, который будет включать 60 катеров, более 1600 ударных ракет и ракет ПВО, а также почти 4 млн патронов для стрелкового оружия.

В правительстве Британии уточнили, что речь идет о более чем 1600 ударных и противовоздушных ракетах, а также дополнительных ракетах большой дальности Storm Shadow.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.