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"Могут бить по Москве". Шольц придумал новое оправдание отказу передавать Украине Taurus

Четверг 29 февраля 2024 22:03
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"Могут бить по Москве". Шольц придумал новое оправдание отказу передавать Украине Taurus Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия не готова передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, поскольку при помощи них можно совершать удары по Москве.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Крылатая ракета с дальностью полета 500 километров (речь о Taurus - ред.) - это оружие, которое при неправильном использовании может достичь конкретной цели где-нибудь в Москве", - заявил Шольц.

По его словам, Британия и Франция, которые уже передали Украине крылатые ракеты, "позаботились о том, чтобы знать, что и где приземляется".

Он в очередной раз заявил, что для развертывания в Украине таких ракет будет обязательным участие Германии. И "об этом не может быть и речи".

Канцлер добавил, что его раздражает "критика" из-за отказа предоставлять украинским защитникам Taurus, поскольку Германия поставляет Украине гораздо больше оружия, чем почти все другие страны.

Как отметил Шольц, если Конгресс США не выделит новое финансирование для помощи Украине, то некоторым странам придется приложить больше усилий.

Taurus для Украины

Напомним, Украина еще в прошлом году призвала Германию начать передачу дальнобойных ракет Taurus. Это происходило на фоне старта поставок в Украину ракет Storm Shadow/SCALP из Британии и Франции.

Главным препятствием в вопросе Taurus для Украины стала позиция Шольца. Канцлер обеспокоен, что такое вооружение могут использовать для ударов по территории России.

Также он заявлял, что в случае передачи немецким военным якобы придется участвовать в наведении ракет на цели, что может быть прямым участием Германии в войне.

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