Палата представителей США окончательно приняла закон о санкциях против РФ

В четверг, 17 сентября, Палата представителей Конгресса США окончательно приняла законопроект об "адских санкциях" против России и Ирана. Документ, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм, теперь направляется на подпись президенту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Х (Twitter) корреспондента Радио Свобода Алекса Рауфоглу.

Документ дает президенту Трампу право вводить пошлины до 100% против стран, покупающих российские энергоносители или помогающих России обходить санкции.

Кроме того, закон предусматривает санкции против российских чиновников, банков и теневого флота, а также продлевает действующие санкции против Ирана.

По результатам финального голосования законопроект HR 5334 поддержали 252 голоса против 154. Среди республиканцев "за" проголосовали 197, против - всего 6. Демократы разделились: 54 голоса "за" и 148 против. Независимый конгрессмен также поддержал документ.

Достаточное количество голосов для принятия закон набрал еще до завершения подсчета – в определенный момент "за" высказались уже 217 членов Палаты представителей.