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США скорочують чисельність співробітників посольства і закликають американців покинути Україну

Автор: Дмитрий Кузнецов

США оголосили про скорочення чисельності співробітників посольства в Україні. Крім того, американцям рекомендовано покинути українську територію протягом двох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана.

"Американці, що знаходяться на території України, повинні виїхати протягом наступних 24-48 годин. Ми не можемо передбачити майбутнє. Але ризики і загрози зараз дуже високі", - сказав в ході брифінгу Салліван.

Він додав, що якщо американці не покинуть Україну у зазначені терміни, то в майбутньому у них може бути неможливість виїхати під час вторгнення Росії. Салліван зазначив, що США продовжують скорочувати чисельність співробітників посольства у Києві.

Нагадаємо, сьогодні низка країн закликала своїх громадян відмовитися від поїздок до України та залишити її територію через загрозу російського вторгнення. Серед них Великобританія, Японія, Південна Корея і Ізраїль.

Зазначимо, під час свого сьогоднішнього візиту до Москви міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив про запевнення, отримане від голови Міноборони РФ Сергія Шойгу, що Росія не вторгнеться в Україну

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