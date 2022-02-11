Ізраїль вивозить сім'ї дипломатів і рекомендує відмовитися від поїздок в Україну

Влада Ізраїлю оголосила про вивезення сімей дипломатів з Києва. Крім того, ізраїльтянам рекомендовано відмовитися від поїздок в Україну на тлі загрози вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ізраїльський телеканал Kan .

За його даними, Міністерство закордонних справ Ізраїлю увечері 11 лютого випустило попередження про поїздки до України. Крім того, МЗС оголосило про евакуацію сімей дипломатів та співробітників посольства у Києві.

"Після ескалації ситуації навколо України МЗС рекомендує громадянам Ізраїлю, які проживають у країні, розглянути можливість залишитися там і в жодному разі не наближатися до гарячих точок", - цитує телеканал заяву відомства.

Міністерство також рекомендувало громадянам Ізраїлю відмовитись від поїздок в Україну.