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Японія закликала своїх громадян негайно покинути Україну

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Токіо, П'ятниця 11 лютого 2022 16:08
Японія закликала своїх громадян негайно покинути Україну Фото: Японія закликала своїх громадян негайно покинути Україну (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ Японії підвищило рівень загрози перебування в Україні до максимального четвертого. Відомство закликало японців негайно покинути українську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Японії.

У попередженні відомства наголошується, що в районі кордону з Україною наростає напруженість через посилення російських військ і ситуація залишається непередбачуваною. Крім того, на території Білорусі почалися спільні з Росією військові навчання, а Чорне море нещодавно зайшли бойові кораблі ВМФ РФ.

"Хоча зацікавлені країни роблять дипломатичні зусилля, ситуація, ймовірно, швидко погіршиться. З цієї причини рівень небезпеки перебування в Україні піднято до 4 рівні", - уточнили в японському МЗС.

Міністерство закликало громадян Японії, які перебувають в Україні, негайно покинути територію країни. Для цього їм рекомендовано скористатися безпечними способами, включаючи комерційні авіарейси. Крім того, відомство настійно просить японців відмовитися від поїздок в Україну.

Нагадаємо, 10 лютого президент США Джо Байден закликав американців покинути Україну через загрозу російського вторгнення.

Зазначимо, раніше Франція рекомендувала своїм громадянам відмовитися від поїздок в Україну.

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