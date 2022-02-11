США сокращают численность сотрудников посольства и призывают американцев покинуть Украину

США объявили о сокращении численности сотрудников посольства в Украине. Кроме того, американцам рекомендовано покинуть украинскую территорию в течение двух дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана .

"Находящиеся на территории Украины американцы должны уехать в течение следующих 24-48 часов. Мы не можем предсказать будущее. Но риски и угрозы сейчас очень высоки", - сказал в ходе брифинга Салливан.

Он добавил, что если американцы не покинут Украину в указанные сроки, то в будущем у них может не быть возможности уехать во время вторжения России. Салливан отметил, что США продолжают сокращать численность сотрудников посольства в Киеве.