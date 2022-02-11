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США сокращают численность сотрудников посольства и призывают американцев покинуть Украину

Автор: Дмитрий Кузнецов

США объявили о сокращении численности сотрудников посольства в Украине. Кроме того, американцам рекомендовано покинуть украинскую территорию в течение двух дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

"Находящиеся на территории Украины американцы должны уехать в течение следующих 24-48 часов. Мы не можем предсказать будущее. Но риски и угрозы сейчас очень высоки", - сказал в ходе брифинга Салливан.

Он добавил, что если американцы не покинут Украину в указанные сроки, то в будущем у них может не быть возможности уехать во время вторжения России. Салливан отметил, что США продолжают сокращать численность сотрудников посольства в Киеве.

Напомним, сегодня ряд стран призвали своих граждан отказаться от поездок в Украину и покинуть ее территорию из-за угрозы российского вторжения. Среди них Великобритания, Япония, Южная Корея и Израиль.

Отметим, во время своего сегодняшнего визита в Москву министр обороны Британии Бен Уоллес заявил о полученном от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу заверении, что Россия не вторгнется в Украину.

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