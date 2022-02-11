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Росія запевнила міністра оборони Британії, що не має наміру вторгатися в Україну

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Москва, П'ятниця 11 лютого 2022 18:04
Росія запевнила міністра оборони Британії, що не має наміру вторгатися в Україну Фото: Бен Уоллес, Міністр оборони Великобританії (twitter.com.transitionlouth)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Міністерства оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що отримав від свого російського колеги Сергія Шойгу запевнення, що Росія не вторгнеться в Україну. Британський міністр зазначив, що напад матиме трагічні наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Бена Уоллеса.

За його словами, зустріч з військовим керівництвом Росії була конструктивною і відвертою. В ході переговорів обговорювалися Російські вимоги про так звані "гарантії безпеки" і ситуація на кордоні з Україною.

"Я ясно чув від російського уряду, що у них немає намірів вторгатися в Україну", - сказав Уоллес, додавши, що отримав від Шойгу запевнення, що Росія не нападе на Україну.

Глава британського Міноборони додав, що під час зустрічі дав ясно зрозуміти своєму російському колезі, що вторгнення в Україну матиме трагічні наслідки. Він зазначив, що Великобританія має намір шукати будь-які способи для зниження напруженості.

Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден планує провести переговори з лідерами ЄС і Канади щодо загрози вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, напередодні Байден закликав американців покинути Україну через загрозу російського нападу.

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Великобританія Вторгнення Росії до України
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