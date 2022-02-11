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Південна Корея заборонила своїм громадянам поїздки в Україну і закликала їх покинути країну

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Сеул, П'ятниця 11 лютого 2022 16:43
Південна Корея заборонила своїм громадянам поїздки в Україну і закликала їх покинути країну Фото: Південна Корея закликала своїх громадян покинути Україну (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Південної Кореї ввів максимальний, 4 рівень, небезпеки на поїздки в Україну. Корейцям заборонили відвідувати українську територію і закликали негайно покинути країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Південної Кореї.

"У зв'язку з ситуацією в Україні Уряд прийняв рішення в терміновому порядку підняти рівень небезпеки про поїздки в Україну до 4-го рівня (поїздки заборонені). Вимога набирає чинності з 13 лютого", - йдеться в повідомленні Міністерства.

У МЗС підкреслили, що підвищення рівня небезпеки до максимального є превентивним заходом в рамках підготовки до раптового погіршення ситуації в Україні. Громадян Південної Кореї, які перебувають на українській території, закликали негайно покинути країни доступними рейсами.

У відомстві додали, що ті громадяни Південної Кореї, які не покинуть Україну, можуть бути притягнуті до відповідальності відповідно до чинних правил, таких як паспортний закон.

Нагадаємо, сьогодні МЗС Японії підвищило рівень загрози перебування в Україні до максимального і закликав японських громадян негайно покинути територію країни.

Зазначимо, напередодні президент США Джо Байден закликав американців покинути Україну через загрозу російського вторгнення.

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