США отменили торговые переговоры с Индией, - СМИ

Собственные источники сообщили изданию, что с 25 по 29 августа был запланирован визит группы представителей США в Индию. Но его отменили и, скорее всего, перенесут на другую дату.

Обе стороны, Вашингтон и Нью-Дели, уже говорили по этому поводу, но новый график переговоров пока далек от согласования. Индийское правительство возлагало большие надежды на этот раунд переговоров, поскольку на 27 августа запланировано введение США дополнительных 25%-ных пошлин на индийские товары.

Также отмена визита ставит под вопрос планы полностью завершить торговые переговоры между странами уже в сентябре или октябре, и заключить в этот период двустороннее торговое соглашение.

Чиновники индийского правительства уверяют, что Индия ведет переговоры по этому соглашению с США. Переговоры ведутся по нескольким каналам, от официальных на уровне министров до дипломатических кругов, представителей отраслей и неофициальных посредников.

"Официальные лица назвали США "очень важным торговым партнером" и заявили, что статус следующего раунда переговоров, запланированного на 25 августа в Нью-Дели, станет понятным только ближе к дате, одновременно подтвердив осенний график", - добавило издание.