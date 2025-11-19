США схилятимуть Зеленського погодитись на "рамкову угоду" з РФ, - джерела
Обговорювана у західних ЗМІ "рамкова угода" США та Росії про завершення війни не відповідає інтересам України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.
За даними джерела, серед 28 пунктів "угоди", зокрема, є територіальні питання - Україна має визнати російськими окуповані території, включно з Кримом. Також одним із пунктів є обмеження далекобійності - щоб Україна не могла бити по Росії.
Ймовірно, цю так звану "рамкову угоду" США складали разом зі спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим і "він задоволений".
Разом з тим, українці такою "угодою", за словами джерела, задоволені не будуть. Співрозмовник також зазначає, що на президента Володимира Зеленського вже почався "відчутний тиск" щодо цього питання з американського боку.
Що відомо про так званий новий "план"
Сьогодні західні медіа Reuters та Financial Times розкрили деякі з 28 пунктів так званої "рамкової угоди" для припинення війни в Україні.
Зокрема, Україна має:
- відмовитися від Донбасу
- відмовитися від певних видів озброєнь
- погодитися на скорочення допомоги США
- погодитися на скорочення армії вдвічі
- надати російській мові статус державної
- забезпечити офіційний статус "місцевій філії" РПЦ
За даними ЗМІ, США дали зрозуміти президенту України Володимиру Зеленському, що Київ має прийняти підготовлені Вашингтоном рамки закінчення війни з Росією.
Нагадаємо, чутки про новий "мирний план" з'явилися напередодні. Повідомлялося, що США та Росія обговорюють розробку "рамкової угоди".
Пізніше стало відомо, що за цією "рамковою угодою" стоять спецпосланець президента США Стів Віткофф, а також представник Путіна Кирило Дмитрієв.
Так звані пропозиції розроблялися без участі України. За даними медіа, до Києва вже прибула американська делегація на чолі з міністром армії Деном Дрісколлом, який має донести до президента Зеленського позицію США та переконати поновити мирні перемовини з Росією.