Трамп направил в Киев ключевых фигур Пентагона в надежде возобновить переговоры с РФ
Президент США Дональд Трамп направил высокопоставленную делегацию Министерства войны в Киев. Цель - возобновить переговоры с РФ о прекращении войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников США, такой шаг является последней попыткой администрации Трампа возобновить переговоры по прекращению войны в Украине.
Кто поедет в Киев?
WSJ отмечает, что министр американской армии Дэн Дрисколл вместе с двумя четырехзвездочными генералами должны были провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками, а также высокопоставленными чиновниками и представителями промышленности.
Также известно, что Дрисколл планирует встретиться и с российскими чиновниками, но позже.
"Решение Белого дома обратиться к Дрисколлу и высокопоставленным чиновникам частично обусловлено убеждением, что Москва может быть более открытой к переговорам при военном посредничестве, а также разочарованием в связи с тем, что многочисленные предыдущие попытки мало что дали", - пишет издание.
Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что министр Дрисколл едет в Украину, чтобы ознакомиться с фактами на местах. Предполагается, что он будет участвовать во встречах и докладывать о своих выводах Белому дому.
"Президент четко дал понять, что пришло время остановить убийства и заключить соглашение о прекращении войны", - сообщил неназванный американский чиновник.
Миссия Дрисколла заключается в возобновлении мирных переговоров от имени Трампа, сказал другой чиновник.
Переговоры о войне
Напомним, в МИД сообщили, что мирные переговоры с РФ прекращены. по крайней мере до конца этого года. Причина - отсутствие прогресса.
США и собственно сам Дональд Трамп являются посредниками в мирных переговорах Украины и РФ. Однако американский лидер, который урегулировал уже не один конфликт мирового уровня, признал: войну с Россией завершить сложнее, чем он думал.
Последней попыткой Трампа была запланированная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным, которая недавно должна была пройти в Будапеште. Однако переговоры отклонили, поскольку в Москве не увидели в них смысла.
Виделись Трамп и Путин лично в последний раз 15 августа на Аляске. Однако впоследствии, после многочисленных атак агрессора на Украину, у Путина заявили - положительный импульс переговоров лидеров исчерпан.
Однако следует отметить, что издание Axios сообщило о мирном плане США и России, который они как бы обсуждают для прекращения войны в Украине.
Согласно информации, план по завершению войны будет состоять из 28 пунктов. Более подробно об этом читайте в материале РБК-Украина.