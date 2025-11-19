США и Россия обсуждают разработку нового плана окончания войны в Украине, - Axios

Администрация Трампа тайно консультируется с Россией, чтобы разработать новый план по прекращению войны в Украине. Он будет состоять из 28 пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Как пишет издание, план США из 28 пунктов вдохновлен успешными усилиями президента США Дональда Трампа по достижению мирной сделки по Газе.

Источники Axios рассказали, что 28 пунктов плана можно разделить на четыре основные категории:

мир в Украине;

гарантии безопасности;

безопасность в Европе;

будущие отношения США с Россией и Украиной.

При этом издание пишет, что пока неясно, как план подходит к такому сложному вопросу, как территории.

По словам американского чиновника, разработкой плана руководит спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Причем он уже обсудил его с российским посланником Кириллом Дмитриевым.

Сам Дмитриев в интервью Axios сообщал, что в период с 24 по 26 октября провел три дня с Уиткоффом и другими членами команды Трампа, когда посетил Майами.

Также он выразил оптимизм относительно шансов на успех сделки. По его словам, в отличие от прошлых попыток, Москва чувствует, "что российская позиция действительно услышана".

Подтверждение разработки плана и отмена встречи с Зеленским

Американский чиновник подтвердил изданию Axios, что Белый дом начал информировать о новом плане не только украинских, но и европейских чиновников.

По его словам, администрация Трампа считает, что есть реальный шанс привлечь на свою сторону Украину и европейцев, и что план будет адаптироваться на основе предложений различных сторон.

"Мы считаем, что сейчас самое подходящее время для реализации этого плана. Но обе стороны должны быть практичным и реалистичными", - заявил американский чиновник.

Также Axios отмечает, что сегодня в среду Уиткофф должен был встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции, однако отложил свою поездку.

Далее СМИ указывает, что чиновник подтвердил изданию, что Уиткофф уже обсудил мирный план с секретарем СНБО Рустемом Умеровым на встрече в Майами в начале этой неделе.

"Мы знаем, что американцы над чем-то работают", - сказал источник.

Что еще сказал Дмитриев о новом плане

В комментарии Axios спецпредставитель Путина сообщил, что основная идея заключается в том, чтобы взять принципы, согласованные главами США и РФ на саммите на Аляске, и подготовить предложениепо:

урегулированию войны;

восстановлению отношений США и РФ;

а также решить проблемы безопасности России.

"На самом деле это гораздо более широкая концепция, по сути, спрашивающая: "Как нам наконец-то обеспечить долгосрочную безопасность в Европе, а не только в Украине?", - сказал он.

По словам Дмитриева, цель состоит в том, чтобы подготовить письменный документ по этому вопросу до следующей встречи Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

Кроме того, российский посланник уточнил, что эти усилия не связаны с попыткой Великобритании разработать мирный план для Украины по образцу плана Газы. Он утверждает, что британский план не имеет шансов на успех, так как якобы игнорирует позицию России.

Дмитриев добавил, что США сейчас разъясняет "преимущества" своего нынешнего подхода к украинской стороне и европейцам. Посланнник связывает это с дополнительными "успехами" РФ на фронте.