У Ханої розпочався другий день переговорів Трампа з Кім Чен Ином

Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Вранці президент США зустрівся з лідером КНДР у форматі тет-а-тет

У Ханої (В'єтнам) другий день саміту США-КНДР розпочався із зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина у форматі "один на один". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На початку зустрічі Трамп заявив, що задоволений тим, що КНДР припинила запуски ракет і пообіцяв допомогти Північній Кореї стати "потужною економічною державою".

"Я впевнений, що Північна Корея здатна стати справжнім економічним локомотивом. Їй просто потрібно трохи в цьому допомогти. Я думаю, це буде щось особливе", - сказав американський президент.

Трамп також зазначив, що напередодні у них з Кім Чен Ином відбулася "чудова бесіда" і висловив упевненість, що сьогоднішня зустріч буде ще кращою.

Кім Чен Ин, у свою чергу, заявив, що докладе максимум зусиль для успішного результату переговорів.

Після бесіди двох лідерів у форматі "один на один" продовжаться переговори в розширеному складі, за підсумками яких очікується спільне підписання документів.

Нагадаємо, планується, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 28 лютого під час саміту в Ханої підпишуть двосторонню угоду.