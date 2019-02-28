Трамп і Кім Чен Ин підпишуть у четвер двосторонню угоду

Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

У Білому домі не уточнили зміст документа

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 28 лютого під час саміту в Ханої підпишуть двосторонню угоду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

У Білому домі не уточнили, про який саме документ йдеться.

В адміністрації президента США повідомили, що офіційна церемонія підписання відбудеться о 09:05 (за Києвом).

Раніше повідомлялося, що в рамках зустрічей Трампа та Кім Чен Ина в Ханої очікується обговорення дорожньої карти денуклеаризації Корейського півострова.

Дональд Трамп заявив, що 27 лютого провів чудову зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і чекає поновлення діалогу в четвер, 28 лютого.

Нагадаємо, на початку зустрічі в Ханої Кім Чен Ин заявив, що США і КНДР подолали перешкоди, і тому лідери двох країн сьогодні проводять зустріч. Кім Чен Ин висловив сподівання, що цей саміт буде успішним.

Зі свого боку, Трамп висловив сподівання, що переговори пройдуть "дуже успішно" і зазначив, що досі наполягає на повній денуклеаризації Північної Кореї, як умови для скасування санкцій.

