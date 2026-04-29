США расширили санкции против Ирана и предупредили китайские НПЗ о рисках

Удар по теневым финансам

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) заявило, что подсанкционные лица и компании обеспечивали перемещение десятков миллиардов долларов в рамках схем уклонения от санкций и финансирования терроризма.

Среди структур, попавших под ограничения, - компания Farab Soroush Afagh Qeshm, которая сотрудничает с иранским Shahr Bank для продажи нефти, а также несколько так называемых rahbar-компаний, связанных с Bank Sina и Bank Sepah. Последний финансировал иранскую баллистическую ракетную программу.

Угроза китайским нефтепереработчикам

OFAC отдельно предупредил банки: любые платежи иранскому правительству или Корпусу стражей исламской революции за проход через Ормузский пролив грозят серьезными санкциями.

Под особое внимание попали независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы - так называемые "чайники" - преимущественно в провинции Шаньдун. Вашингтон отметил, что некоторые из них проводили долларовые транзакции через американскую финансовую систему. Китай покупает более 80% иранской нефти.

Администрация Трампа уже ввела санкции против пяти китайских НПЗ, в частности в пятницу под удар попал Hengli Petrochemical - один из крупнейших покупателей иранской нефти.

Более 1000 санкционных действий

С февраля 2025 года OFAC ввел ограничения в отношении около 1000 иранских физических и юридических лиц, судов и самолетов. Глава Минфина Скотт Бессент назвал теневую банковскую систему Ирана "критической финансовой артерией" для вооруженных сил страны и предупредил о "серьезных последствиях" для всех, кто сотрудничает с этими сетями.