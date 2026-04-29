RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Удары по Туапсе Украденное зерно в Израиле Ормузский пролив Война в Украине

США расширили санкции против Ирана и предупредили китайские НПЗ о рисках

01:24 29.04.2026 Ср
2 мин
Китайские нефтеперерабатывающие заводы платят Ирану за проход через Ормузский пролив
aimg Екатерина Коваль
Фото: Вашингтон угрожает Пекину санкциями (Getty Images)

США ввели санкции против 35 лиц и структур, причастных к теневой банковской системе Ирана. Отдельно Вашингтон предупредил банки, работающие с китайскими нефтеперерабатывающими заводами, которые платят Тегерану за проход через Ормузский пролив.

Удар по теневым финансам

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) заявило, что подсанкционные лица и компании обеспечивали перемещение десятков миллиардов долларов в рамках схем уклонения от санкций и финансирования терроризма.

Среди структур, попавших под ограничения, - компания Farab Soroush Afagh Qeshm, которая сотрудничает с иранским Shahr Bank для продажи нефти, а также несколько так называемых rahbar-компаний, связанных с Bank Sina и Bank Sepah. Последний финансировал иранскую баллистическую ракетную программу.

Угроза китайским нефтепереработчикам

OFAC отдельно предупредил банки: любые платежи иранскому правительству или Корпусу стражей исламской революции за проход через Ормузский пролив грозят серьезными санкциями.

Под особое внимание попали независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы - так называемые "чайники" - преимущественно в провинции Шаньдун. Вашингтон отметил, что некоторые из них проводили долларовые транзакции через американскую финансовую систему. Китай покупает более 80% иранской нефти.

Администрация Трампа уже ввела санкции против пяти китайских НПЗ, в частности в пятницу под удар попал Hengli Petrochemical - один из крупнейших покупателей иранской нефти.

Более 1000 санкционных действий

С февраля 2025 года OFAC ввел ограничения в отношении около 1000 иранских физических и юридических лиц, судов и самолетов. Глава Минфина Скотт Бессент назвал теневую банковскую систему Ирана "критической финансовой артерией" для вооруженных сил страны и предупредил о "серьезных последствиях" для всех, кто сотрудничает с этими сетями.

Напомним, ранее США ввели морскую блокаду Ормузского пролива после того, как Иран перекрыл судоходство в ответ на удары Америки и Израиля.

Президент Дональд Трамп предупредил, что нарушителей блокады могут уничтожать, а также заявил об огромных потерях, которые понес иранский флот. По данным Axios, Тегеран выставил новые морские мины, тогда как США используют беспилотники подводного базирования для их обезвреживания.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
