США розширили санкції проти Ірану та попередили китайські НПЗ про ризики

Удар по тіньовим фінансам

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) заявило, що підсанкційні особи та компанії забезпечували переміщення десятків мільярдів доларів у рамках схем ухилення від санкцій та фінансування тероризму.

Серед структур, що потрапили під обмеження, - компанія Farab Soroush Afagh Qeshm, яка співпрацює з іранським Shahr Bank для продажу нафти, а також кілька так званих rahbar-компаній, пов'язаних із Bank Sina та Bank Sepah. Останній фінансував іранську балістичну ракетну програму.

Загроза китайським нафтопереробникам

OFAC окремо попередив банки: будь-які платежі іранському уряду або Корпусу вартових ісламської революції за прохід через Ормузьку протоку загрожують серйозними санкціями.

Під особливу увагу потрапили незалежні китайські нафтопереробні заводи - так звані "чайники" - переважно в провінції Шаньдун. Вашингтон зазначив, що деякі з них проводили доларові транзакції через американську фінансову систему. Китай купує понад 80% іранської нафти.

Адміністрація Трампа вже ввела санкції проти п'яти китайських НПЗ, зокрема у п'ятницю під удар потрапив Hengli Petrochemical - один із найбільших покупців іранської нафти.

Понад 1000 санкційних дій

З лютого 2025 року OFAC запровадив обмеження щодо близько 1000 іранських фізичних і юридичних осіб, суден і літаків. Глава Мінфіну Скотт Бессент назвав тіньову банківську систему Ірану "критичною фінансовою артерією" для збройних сил країни і попередив про "серйозні наслідки" для всіх, хто співпрацює з цими мережами.