Удари по Туапсе Крадене зерно в Ізраїлі Ормузька протока Війна в Україні

США розширили санкції проти Ірану та попередили китайські НПЗ про ризики

01:24 29.04.2026 Ср
2 хв
Китайські нафтопереробні заводи платять Ірану за прохід через Ормузьку протоку
aimg Катерина Коваль
Фото: Вашингтон погрожує Пекіну санкціями (Getty Images)

США запровадили санкції проти 35 осіб і структур, причетних до тіньової банківської системи Ірану. Окремо Вашингтон попередив банки, які працюють із китайськими нафтопереробними заводами, що платять Тегерану за прохід через Ормузьку протоку.

Удар по тіньовим фінансам

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) заявило, що підсанкційні особи та компанії забезпечували переміщення десятків мільярдів доларів у рамках схем ухилення від санкцій та фінансування тероризму.

Серед структур, що потрапили під обмеження, - компанія Farab Soroush Afagh Qeshm, яка співпрацює з іранським Shahr Bank для продажу нафти, а також кілька так званих rahbar-компаній, пов'язаних із Bank Sina та Bank Sepah. Останній фінансував іранську балістичну ракетну програму.

Загроза китайським нафтопереробникам

OFAC окремо попередив банки: будь-які платежі іранському уряду або Корпусу вартових ісламської революції за прохід через Ормузьку протоку загрожують серйозними санкціями.

Під особливу увагу потрапили незалежні китайські нафтопереробні заводи - так звані "чайники" - переважно в провінції Шаньдун. Вашингтон зазначив, що деякі з них проводили доларові транзакції через американську фінансову систему. Китай купує понад 80% іранської нафти.

Адміністрація Трампа вже ввела санкції проти п'яти китайських НПЗ, зокрема у п'ятницю під удар потрапив Hengli Petrochemical - один із найбільших покупців іранської нафти.

Понад 1000 санкційних дій

З лютого 2025 року OFAC запровадив обмеження щодо близько 1000 іранських фізичних і юридичних осіб, суден і літаків. Глава Мінфіну Скотт Бессент назвав тіньову банківську систему Ірану "критичною фінансовою артерією" для збройних сил країни і попередив про "серйозні наслідки" для всіх, хто співпрацює з цими мережами.

Нагадаємо, раніше США запровадили морську блокаду Ормузької протоки після того, як Іран перекрив судноплавство у відповідь на удари Америки та Ізраїлю.

Президент Дональд Трамп попередив, що порушників блокади можуть знищувати, а також заявив про величезні втрати, яких зазнав іранський флот. За даними Axios, Тегеран виставив нові морські міни, тоді як США використовують безпілотники підводного базування для їх знешкодження.

Сполучені Штати АмерикиКитайІранОрмузька протока