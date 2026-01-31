В США начался частичный шатдаун, - CBS News

Федеральное правительство Соединенных Штатов Америки частично остановило работу, несмотря на одобрение Сенатом соглашения о финансировании, необходимого для предотвращения шатдауна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Как сообщается, частичный шатдаун официально начался в полночь 31 января по восточному времени США. Это произошло через несколько часов после того, как сенаторы согласились продлить финансирование большинства агентств до сентября.

Ожидается, что остановка работы будет непродолжительной. Пакет законопроектов должен быть одобрен Палатой представителей, которая имеет перерыв в работе до понедельника, 2 февраля.

Кроме этого, ожидается, что законодатели нижней палаты проголосуют за него вскоре после возвращения в Вашингтон.

Издание отмечает, что в Вашингтоне нет желания продолжать закрытие, подобное тому, которое длилось 43 дня осенью.