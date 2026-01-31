ua en ru
В США начался частичный шатдаун, - CBS News

США, Суббота 31 января 2026 10:23
В США начался частичный шатдаун, - CBS News Фото: в США начался частичный шатдаун (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Федеральное правительство Соединенных Штатов Америки частично остановило работу, несмотря на одобрение Сенатом соглашения о финансировании, необходимого для предотвращения шатдауна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Как сообщается, частичный шатдаун официально начался в полночь 31 января по восточному времени США. Это произошло через несколько часов после того, как сенаторы согласились продлить финансирование большинства агентств до сентября.

Ожидается, что остановка работы будет непродолжительной. Пакет законопроектов должен быть одобрен Палатой представителей, которая имеет перерыв в работе до понедельника, 2 февраля.

Кроме этого, ожидается, что законодатели нижней палаты проголосуют за него вскоре после возвращения в Вашингтон.

Издание отмечает, что в Вашингтоне нет желания продолжать закрытие, подобное тому, которое длилось 43 дня осенью.

Прошлый шатдаун в США

Напомним, прошлый шатдаун в США начался 1 октября 2025 года после того, как демократы и республиканцы не смогли одобрить федеральный бюджет из-за разных взглядов на медицинские льготы для американцев. Демократы настаивали на продолжении предоставления льгот, в то время, как их оппоненты были против этого.

По оценкам экономистов, ежедневные потери от шатдауна для американской экономики составляли около 15 миллиардов долларов.

Бюджетные ограничения почувствовали многие федеральные агентства, включая Национальное управление ядерной безопасности (NNSA), которое было вынуждено отправить в неоплачиваемый отпуск примерно 1400 сотрудников.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании правительства 13 ноября.

Этот шатдаун был самым продолжительным в истории США и продолжался 43 дня.

Он побил предыдущий рекорд, который был зафиксирован также при каденции Трампа: в начале 2019 года финансирование правительства было заморожено на 35 дней.

