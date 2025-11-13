Шатдаун в США завершился: Трамп подписал закон о возобновлении финансирования правительства

Трамп подписал закон через несколько часов после того, как его приняла Палата представителей Конгресса США. За два дня до этого законопроект поддержал Сенат.

За возобновление работы американского правительства проголосовали 222 члена Палаты представителей, в основном республиканцы, а также несколько демократов. Против высказались 209 конгрессменов.

Принятый законопроект является компромиссным, поскольку предусматривает временное финансирование правительства - до 30 января 2026 года.

Также он закрепляет три пакета годовых ассигнований:

для военного строительства;

для нужд законодательной власти;

министерство сельского хозяйства.

Законопроект гарантирует восстановление на работе уволенных во время шатдауна работников с выплатой им заработной платы.