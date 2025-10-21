Шатдаун в США: в отпуск отправили 1400 работников службы ядерной безопасности

Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) отправило в неоплачиваемый отпуск 1400 сотрудников. Причиной стал правительственный шатдаун, который длится уже более 20 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Federal News Network.

По словам министра энергетики Криса Райта, ведомство отправило своих федеральных работников в отпуск из-за окончания финансирования, необходимого для выплаты заработной платы.

Около 400 сотрудников NNSA продолжат работать бесплатно, чтобы обеспечить охрану ядерного арсенала и поддерживать минимальный уровень безопасности.

Райт отметил, что "такого никогда не случалось раньше".

"NNSA, наша главная структура, существует уже 25 лет. Мы никогда не отправляли работников в отпуск. Этого не должно было бы произойти. Однако это был максимум, насколько мы могли растянуть финансирование для федеральных сотрудников", - сказал министр во время визита на Национальный объект ядерной безопасности в Неваде (Лас-Вегас) в понедельник, 20 октября.

Пресс-служба Министерства энергетики подтвердила, что почти 400 сотрудников NNSA останутся на работе "для защиты имущества и безопасности человеческой жизни". В частности, Офис безопасных перевозок Управления, отвечающий за транспортировку ядерных материалов в пределах США, профинансирован до 27 октября.

Между тем Райт отметил, что Министерство энергетики совместно с Управлением по вопросам менеджмента и бюджета Белого дома работало над тем, чтобы продолжить выплаты некоторым подрядчикам NNSA, которые обслуживают ядерные объекты агентства.

"Нам удалось провести определенную "финансовую гимнастику" и немного растянуть финансирование для подрядчиков", - сказал Райт.

По его словам, в национальных лабораториях и ядерной отрасли в целом работает около 100 тысяч подрядчиков. Он выразил желание сохранить их всех на работе.

"Когда эти дополнительные креативные средства, которые мы нашли, закончатся, это повлияет на различные объекты поэтапно, но десятки тысяч критически важных работников, их семьи и наша национальная безопасность окажутся под угрозой", - сказал глава Минэнерго.

Колоссальное давление на работников

Один из сотрудников NNSA на условиях анонимности рассказал изданию, что сообщение об отпуске поступили рано утром в понедельник. Персонал пришел в офис, чтобы настроить автоматические ответы на почте, вынести мусор и подготовиться к неопределенному периоду отсутствия работы.

Сотрудник отметил, что эти отпуска стали еще одним ударом по моральному состоянию работников в сложный год для федеральной службы.

"Психологическое давление на федеральных работников сейчас колоссальное", - сказал собеседник.

Ранее в этом году NNSA была вынуждена срочно возвращать часть персонала после того, как сотрудников службы ядерной безопасности неожиданно уволили во время "чистки", инициированной Департаментом эффективности правительства США (DOGE).