У США розпочався частковий шатдаун, - CBS News
Федеральний уряд Сполучених Штатів Америки частково зупинив роботу, попри схвалення Сенатом угоди про фінансування, необхідної для запобігання шатдауну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Як повідомляється, частковий шатдаун офіційно почався опівночі 31 січня за східним часом США. Це сталося через кілька годин після того, як сенатори погодилися продовжити фінансування більшості агентств до вересня.
Очікується, що зупинка роботи буде нетривалою. Пакет законопроєктів має бути схвалений Палатою представників, яка має перерву в роботі до понеділка, 2 лютого.
Окрім цього, очікується, що законодавці нижньої палати проголосують за нього невдовзі після повернення до Вашингтона.
Видання зазначає, що у Вашингтоні немає бажання продовжувати закриття, подібне до того, яке тривало 43 дні восени.
Минулий шатдаун у США
Нагадаємо, минулий шатдаун у США розпочався 1 жовтня 2025 року після того, як демократи та республіканці не змогли схвалити федеральний бюджет через різні погляди на медичні пільги для американців. Демократи наполягали на продовженні надання пільг, в той час, як їхні опоненти були проти цього.
За оцінками економістів, щоденні втрати від шатдауну для американської економіки становили близько 15 мільярдів доларів.
Бюджетні обмеження відчули багато федеральних агентств, включно з Національним управлінням ядерної безпеки (NNSA), яке було змушене відправити в неоплачувану відпустку приблизно 1400 співробітників.
Президент США Дональд Трамп підписав закон про фінансування уряду 13 листопада.
Цей шатдаун був найтривалішим в історії США і продовжувався 43 дні.
Він побив попередній рекорд, який був зафіксований також за каденції Трампа: на початку 2019 року фінансування уряду було заморожено на 35 днів.