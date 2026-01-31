У США розпочався частковий шатдаун, - CBS News

Федеральний уряд Сполучених Штатів Америки частково зупинив роботу, попри схвалення Сенатом угоди про фінансування, необхідної для запобігання шатдауну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Як повідомляється, частковий шатдаун офіційно почався опівночі 31 січня за східним часом США. Це сталося через кілька годин після того, як сенатори погодилися продовжити фінансування більшості агентств до вересня.

Очікується, що зупинка роботи буде нетривалою. Пакет законопроєктів має бути схвалений Палатою представників, яка має перерву в роботі до понеділка, 2 лютого.

Окрім цього, очікується, що законодавці нижньої палати проголосують за нього невдовзі після повернення до Вашингтона.

Видання зазначає, що у Вашингтоні немає бажання продовжувати закриття, подібне до того, яке тривало 43 дні восени.