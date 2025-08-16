США рассматривали привлечение атомных ледоколов РФ для газовых проектов на Аляске, - СМИ

Накануне саммита президентов США и России на Аляске в Белом доме обсуждали возможность использования российских атомных ледоколов для поддержки газовых и СПГ-проектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Соединенные Штаты провели внутренние переговоры по использованию российских атомных ледоколов для поддержки развития газовых и СПГ-проектов на Аляске как одной из возможных сделок, которые стоит заключить во время встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам одного из источников, идея ледокола обсуждалась среди чиновников Белого дома как одна из потенциальных сделок, которые можно попытаться заключить с Россией на саммите на Аляске.

Заметим, что сейчас Россия эксплуатирует единственный в мире флот атомных ледоколов, которые играют центральную роль в обеспечении круглогодичного доступа к судоходству по Северному морскому пути, стратегически важному пути для мировых энергетических и торговых потоков.

В то же время администрация Трампа настаивает на транспортировке газа с отдаленного севера Аляски азиатским клиентам.

По данным анонимных источников издания, Трамп предложил проект Alaska LNG, который стоит 44 миллиарда долларов и предусматривает поставки сжиженного природного газа 800-мильным трубопроводом с Аляски азиатским покупателям, как способ уменьшения их зависимости от российского LNG.

Еще один проект, аналогично направленный на азиатские рынки, - это Qilak LNG, который рассчитан на 4 миллиона тонн СПГ в год.

Основатель компании Qilak LNG Мид Тредвелл заметил, что для американского проекта сжиженного природного газа не было бы необычным полагаться на ледоколы любой страны, которую разрешило правительство США.