ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Санкции сорвали строительство: Россия отменила контракт на два инновационных ледокола

Россия, Пятница 15 августа 2025 16:04
UA EN RU
Санкции сорвали строительство: Россия отменила контракт на два инновационных ледокола Фото: санкции сорвали строительство ледоколов в России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

"Росморпорт" разорвал контракт с Онежским судостроительным заводом на строительство двух инновационных ледоколов общей стоимостью 18,5 млрд рублей. Суда должны были работать на дизельном топливе и сжиженном газе и преодолевать лед толщиной до 1,5 метра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Ведомости".

Оказывается, в 2021 году был заключен контракт на строительство двух 95-метровых ледоколов класса Icebreaker7 мощностью 12-14 МВт. Эти суда обладали способностью передвигаться сквозь лед толщиной до 1,5 метра и работать как на дизельном топливе, так и на сжиженном природном газе.

Примечательно, что подобные ледоколы ранее в России вообще не строили.

Предполагалось, что ледоколы будут использоваться в течение года в Балтийском, Белом и Баренцевом морях, а также в Северном Ледовитом океане в летне-осенний период.

Первоначальный срок передачи заказчику планировали на 2024 год, позже его перенесли на 2026-й, однако фактическое строительство так и не велось из-за санкций.

Изначально планировалось привлечь турецкую верфь Kuzey Star Shipyard в качестве субподрядчика, однако договоренности были сорваны после вторжения России в Украину.

Несмотря на отсутствие работ, "Росморпорт" уже выплатил судостроительному заводу аванс в размере 9,27 млрд рублей. Теперь же завод обязан вернуть эти средства в течение пяти рабочих дней.

Санкции против России

Напомним, что недавно Европейский Союз принял 18-й пакет санкций против России. В список вошли 22 банка, четыре компании, связанные с российским фондом прямых инвестиций, а также 26 субъектов, связанных с российским военно-промышленным комплексом и другими сферами.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас охарактеризовала этот пакет как один из самых сильных с начала полномасштабной войны в Украине. По словам главы МИД Эстонии, Брюссель уже начал работу над подготовкой следующего пакета санкций.

Параллельно Украина синхронизировала свои ограничения с европейскими санкциями и ввела новые ограничения, направленные на критические ресурсы России.

Заметим, что опасаясь вторичных санкций вьетнамские банки начали ставить дополнительные требования к российским компаниям при проведении платежей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины Оккупанты
Новости
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия