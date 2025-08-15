Санкции сорвали строительство: Россия отменила контракт на два инновационных ледокола

"Росморпорт" разорвал контракт с Онежским судостроительным заводом на строительство двух инновационных ледоколов общей стоимостью 18,5 млрд рублей. Суда должны были работать на дизельном топливе и сжиженном газе и преодолевать лед толщиной до 1,5 метра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Ведомости ".

Оказывается, в 2021 году был заключен контракт на строительство двух 95-метровых ледоколов класса Icebreaker7 мощностью 12-14 МВт. Эти суда обладали способностью передвигаться сквозь лед толщиной до 1,5 метра и работать как на дизельном топливе, так и на сжиженном природном газе.

Примечательно, что подобные ледоколы ранее в России вообще не строили.

Предполагалось, что ледоколы будут использоваться в течение года в Балтийском, Белом и Баренцевом морях, а также в Северном Ледовитом океане в летне-осенний период.

Первоначальный срок передачи заказчику планировали на 2024 год, позже его перенесли на 2026-й, однако фактическое строительство так и не велось из-за санкций.

Изначально планировалось привлечь турецкую верфь Kuzey Star Shipyard в качестве субподрядчика, однако договоренности были сорваны после вторжения России в Украину.

Несмотря на отсутствие работ, "Росморпорт" уже выплатил судостроительному заводу аванс в размере 9,27 млрд рублей. Теперь же завод обязан вернуть эти средства в течение пяти рабочих дней.