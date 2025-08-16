США розглядали залучення атомних криголамів РФ для газових проєктів на Алясці, - ЗМІ
Напередодні саміту президентів США та Росії на Алясці в Білому домі обговорювали можливість використання російських атомних криголамів для підтримки газових і СПГ-проєктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Сполучені Штати провели внутрішні переговори щодо використання російських атомних криголамів для підтримки розвитку газових та СПГ-проектів на Алясці як однієї з можливих угод, які варто укласти під час зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
За словами одного з джерел, ідея криголама обговорювалася серед чиновників Білого дому як одна з потенційних угод, які можна спробувати укласти з Росією на саміті на Алясці.
Зауважимо, що нині Росія експлуатує єдиний у світі флот атомних криголамів, які відіграють центральну роль у забезпеченні цілорічного доступу до судноплавства Північним морським шляхом, стратегічно важливого шляху для світових енергетичних та торговельних потоків.
Водночас адміністрація Трампа наполягає на транспортуванні газу з віддаленої півночі Аляски азійським клієнтам.
За даними анонімних джерел видання, Трамп запропонував проект Alaska LNG, який вартує 44 мільярди доларів та передбачає постачання зрідженого природного газу 800-мильним трубопроводом з Аляски азійським покупцям, як спосіб зменшення їхньої залежності від російського LNG.
Ще один проект, аналогічно спрямований на азійські ринки, - це Qilak LNG, який розрахований на 4 мільйони тонн СПГ на рік.
Засновник компанії Qilak LNG Мід Тредвелл зауважив, що для американського проекту зрідженого природного газу не було б незвичним покладатися на криголами будь-якої країни, яку дозволив уряд США.
"Але ми спеціально про це не просили", - уточнив Тредвелл.
Санкції проти Росії
Варто зазначити, що "Росморпорт" днями розірвав контракт з Онезьким суднобудівним заводом на будівництво двох інноваційних криголамів загальною вартістю 18,5 млрд рублів.
Відомо, що судна мали працювати на дизельному паливі та скрапленому газі та долати кригу товщиною до 1,5 метра.
Нагадаємо, що нещодавно Європейський Союз прийняв 18-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема головний дипломат ЄС Кая Каллас назвала цей пакет одним із найсильніших від початку повномасштабної війни в Україні.
Водночас, за словами глави МЗС Естонії, Брюссель вже розпочав роботу над підготовкою наступного пакета санкцій.