США розмістили есмінець в Перській затоці

США розмістили есмінець, після нападу на завод Saudi Aramco

США розмістили біля північно-східного узбережжя Саудівської Аравії есмінець, озброєний ракетами класу "земля-повітря", після нападу на завод Saudi Aramco. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.

За словами співрозмовників телеканалу, США хочуть закрити пролом в протиповітряної оборони королівства, якою скористався Іран при нападі на об'єкти нафтової компанії Saudi Aramco.

Нагадаємо, у зв'язку з нападом на саудівський НПЗ США ввели нові санкції проти Ірану. Так, президент США Дональд Трамп прийняв рішення про введення додаткових американських військ і постачання військової техніки на територію Саудівської Аравії і ОАЕ після атак на нафтові об'єкти.

Як повідомляло РБК-Україна, держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у причетності до нападу на НПЗ Саудівської Аравії. Помпео підкреслював, що Вашингтон разом з союзниками вживе заходів для забезпечення світових ринків нафтою.

Після цього стало відомо, що Іран у відповідь на дії США проведе військові навчання з Росією і Китаєм.

Додамо, арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією розпочала військову операцію на півночі від єменського порту Ходейда у відповідь на атаку на нафтопереробні об'єкти Saudi Aramco. Відповідальність за атаки взяли на себе хуситы.