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США звинуватили Іран в атаці на саудівські нафтові об'єкти

Новини » Політика    15.09.2019 - 11:31
США звинуватили Іран в атаці на саудівські нафтові об'єкти
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео запевнив, що Сполучені Штати зі своїми союзниками приймуть заходи по забезпеченню світових енергетичних ринків нафтою

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Ірану в "безпрецедентній атаці" на світовий енергетичний ринок, коментуючи напад безпілотників на об'єкти саудівської нафтової компанії Aramco. Про це він написав у Twitter.

Також він заявив про відсутність доказів того, що напади були здійснені з Ємену (відповідальність за атаки взяли на себе єменські повстанці-хусити, - ред.).

"Тегеран стоїть майже за сотнею нападів на Саудівську Аравію, в той час як Рухані і Зариф прикидаються, що займаються дипломатією. На тлі всіх цих закликів до деескалації Іран зробив безпрецедентну атаку на світові енергопостачання. Немає жодних доказів того, що напади були здійснені з Ємену", - написав він.

Крім того, Помпео запевнив, що Сполучені Штати зі своїми союзниками приймуть заходи по забезпеченню світових енергетичних ринків нафтою після цієї події.

У свою чергу, в МЗС Ірану назвали позбавленими підстав висунуті звинувачення США в причетності до атаки на саудівські нафтові об'єкти.

"Подібні звинувачення безглузді, незрозумілі і позбавлені підстав", - заявив представник іранського зовнішньополітичного відомства Аббаса Мусаві.

Нагадаємо, міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман оголосив про скорочення видобутку нафти після атаки на нафтопереробний завод компанії Saudi Aramco.

Раніше повідомлялося, що в суботу, 14 вересня, в Саудівській Аравії сталася масштабна пожежа на одному з найбільших в світі нафтопереробних заводів. Передбачалося, що пожежа на двох об'єктах компанії Saudi Aramco стався в результаті атаки дронів.

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