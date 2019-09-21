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США разместили эсминец в Персидском заливе

Новости » Общество    21.09.2019 - 16:00
США разместили эсминец в Персидском заливе

США разместили эсминец, после нападения на завод Saudi Aramco

США разместили у северо-восточного побережья Саудовской Аравии эсминец, вооруженный ракетами класса "земля-воздух" USS Nitze, после нападения на завод Saudi Aramco. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

По словам собеседников телеканала, США хотят закрыть брешь в противовоздушной обороне королевства, которой воспользовался Иран при нападении на объекты нефтяной компании Saudi Aramco.

Напомним, в связи с нападением на саудовский НПЗ США ввели новые санкции против Ирана. Так, президент США Дональд Трамп принял решение о введении дополнительных американских войск и поставку военной техники на территорию Саудовской Аравии и ОАЭ после атак на нефтяные объекты.

Как писало РБК-Украина, госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в причастности к нападению на НПЗ Саудовской Аравии. Помпео подчеркивал, что Вашингтон вместе с союзниками примет меры для обеспечения мировых рынков нефтью.

После этого стало известно, что Иран в ответ на действия США проведет военные учения с Россией и Китаем.

Добавим, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию на севере от йеменского порта Ходейда в ответ на атаку на нефтеперерабатывающие объекты Saudi Aramco. Ответственность за атаки взяли на себя хуситы.

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