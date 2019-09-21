США розширили санкції проти Ірану після нападу на НПЗ Саудівської Аравії

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Вашингтон звинувачує Тегеран в причетності до нападу

Сполучені Штати Америки (США) ввели нові санкції проти Ірану після атаки на нафтопереробний завод Саудівської Аравії. Про це повідомив президент США Дональд Трамп, передає Reuters.

За словами американського президента, Вашингтон вніс до санкційного списку іранські Центральний банк та Фонд національного розвитку, а також компанію Etemad Tejarate Pars. Трамп зазначив, що рівень нових санкцій є "найвищим, з коли-небудь запроваджених проти будь-якої країни".

Крім того, інформацію про введення санкцій підтвердили в Казначействі США. Згідно зі списком, який оприлюднило американське відомство, санкції торкнулися Корпусу вартових ісламської революції, військового підрозділу "Кудс" та збройного руху "Хезболла".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що розпорядився розширити санкції проти Ірану у зв'язку з атакою на нафтопереробний завод саудівської компанії Saudi Aramco. Трамп зазначав, що дав відповідне доручення Міністерству фінансів.

Як писало РБК-Україна, держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у причетності до нападу на НПЗ Саудівської Аравії. Помпео наголошував, що Вашингтон разом із союзниками прийме заходи для забезпечення світових ринків нафтою.

Додамо,14 вересня в Саудівській Аравії сталася масштабна пожежа на одному з найбільших в світі нафтопереробних заводів. Пожежа на двох об'єктах компанії Saudi Aramco стався в результаті атаки дронів. Відповідальність за напад взяли на себе єменські повстанці - хусити.