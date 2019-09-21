Іран домовився про навчання з Росією через дії США

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Іран відреагував на перекидання військових США на Близький Схід

Іран у відповідь на дії США проведе військові навчання з Росією і Китаєм. Про це заявив представник Генштабу збройних сил Ірану Кадір Нізамі, передають іранські ЗМІ.

За його словами, військові навчання пройдуть в північній частині Індійського океану і в Оманскькій затоці. В іранському Генштабі підкреслили, що це будуть перші тристоронні навчання з Росією і Китаєм.

Також повідомляється, що Тегеран ініціював вчення після того, президент США Дональд Трамп схвалив відправку американських військовослужбовців на Близький Схід.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Марк Еспер заявив, що посилення угруповання на Близькому Сході носить оборонний характер і стало відповіддю на запити про підкріплення з боку Саудівської Аравії та ОАЕ. Війська США зосередять увагу в першу чергу на повітряній і протиракетній оборону.

До цього арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією почала військову операцію на півночі від єменського порту Ходейда у відповідь на атаку на об'єкти Saudi Aramco. Відповідальність за атаки взяли на себе хусити, однак Вашингтон і Ер-Ріяд звинувачують в причетності саме іранську сторону.