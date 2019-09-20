Коаліція Саудівської Аравії проводить військову операцію в Ємені

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Арабська коаліція почала операцію у зв'язку з атакою дронов на минулого тижня

Арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією почала військову операцію на північ від єменського порту Ходейда у відповідь на атаку на нафтопереробні об’єкти Saudi Aramco, відповідальність за яку взяли на себе хусити. Про це повідомляє телеканал Al-Ekhbariya.

У коаліції зазначили, що метою операції є військові об'єкти, коаліція попросила цивільних осіб уникати об'єктів, на які вона націлена.

Пізніше коаліція оголосила, що в результаті операції були знищені чотири об'єкти, на яких складали безпілотні човни і морські міни.

"Ці об'єкти використовувалися щоб проводити атаки і терористичні операції, які загрожують морським шляхам і міжнародній торгівлі», - сказав представник коаліції.

Повстанці-хусити з руху "Ансар-Аллах", який взяв на себе відповідальність за атаку на об'єкти Saudi Aramco минулого тижня, звинуватили коаліцію у порушенні домовленостей.

Арабська коаліція з 2015 року веде в Ємені війну з повстанцями-хуситами, яких підтримує Іран.

Нагадаємо, керівництво Ірану пригрозило застосуванням сили в разі військової конфронтації після того, як США і Саудівська Аравія звинуватили його в атаці на саудівські нафтові об'єкти.

