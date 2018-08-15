США розширили санкції проти КНДР, в список потрапила російська компанія

До списку потрапила російська компанія "ООО Профинет"

Сполучені Штати Америки (США) розширили санкційний список щодо Північної Кореї (КНДР), додавши до нього одну фізичну і трьох юридичних осіб. Про це повідомляє Мінфін США.

Зазначається, що санкції введені проти російської компанії "ООО Профинет", китайської компанії Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading CO, а також проти компанії, що розміщена в Сінгапурі, SINSMS PTE. LTD.

"Офіс Мінфіну США з контролю за іноземними активами сьогодні оголосив пов’язані з КНДР заходи, продовжуючи імплементацію існуючих санкцій ООН і США" - йдеться у повідомленні.

Крім того, до списку потрапив Василь Колчанов, який був пов'язаний з компанією "ООО Профинет".

"Мінфін буде продовжувати впроваджувати існуючі санкції щодо Північної Кореї і вживатиме заходів для блокування компаній, портів та суден, які сприяють незаконному перевезенню та забезпечують надходження до КНДР", - наголосив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Нагадаємо, раніше Північна Корея закликала США зняти санкції у відповідь на припинення ядерних випробувань і передачу останків американських військових, загиблих в Корейській війні.

Крім того, КНДР відхилила всі пропозиції Сполучених Штатів щодо ядерного розброєння Корейського півострова. Зокрема Пхеньян вказує на жести доброї волі, який вони вже зробили, зупинивши випробування ракет і передавши останки американських солдат у США.