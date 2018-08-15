США расширили санкции против КНДР, в список попала российская компания

В список попала российская компания "ООО Профинет"

Соединенные Штаты Америки (США) расширили санкционный список в отношении Северной Кореи (КНДР), добавив к нему одну физическую и трех юридических лиц. Об этом сообщает Минфин США.

Отмечается, что санкции введены против российской компании "ООО Профинет", китайской компании " Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading CO, а также против компании, расположенной в Сингапуре, SINSMS PTE. LTD.

"Офис Минфина США по контролю за иностранными активами сегодня объявил связаные с КНДР меры, продолжая имплементацию существующих санкций ООН и США", - говорится в сообщении.

Кроме того, в список попал Василий Колчанов, который был связаный с компанией "ООО Профинет".

"Минфин будет продолжать внедрять существующие санкции в отношении Северной Кореи и предпримет меры для блокирования компаний, портов и судов, которые способствуют незаконной перевозке и обеспечивают поступление в КНДР", - подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин.

Напомним, ранее Северная Корея призвала США снять санкции в ответ на прекращение ядерных испытаний и передачу останков американских военных, погибших в Корейской войне.

Кроме того, КНДР отклонила все предложения Соединенных Штатов по ядерному разоружению Корейского полуострова. В частности, Пхеньян указывает на жесты доброй воли, который они уже сделали, остановив испытания ракет и передав останки американских солдат в США.