КНДР відхилила всі пропозиції США щодо ядерного роззброєння, - CNN

Північна Корея вимагає від США скасувати санкції

Влада Північної Кореї (КНДР) відхилила всі пропозиції Сполучених Штатів Америки (США) щодо ядерного роззброєння Корейського півострова. Про це з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє CNN.

Відзначається, що Сполучені Штати зробили конкретні пропозиції КНДР про початок і кінцеву точку ядерного роззброєння. Однак у Пхеньяні всі пропозиції США щодо денуклеаризації назвали "бандитськими".

Оскільки після саміту президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина не було жодних часових рамок і яких-небудь конкретних обіцянок про денуклеаризацію, тепер це дозволяє обом сторонам інтерпретувати усну угоду на свій розсуд.

Зокрема Пхеньян вказує на жести доброї волі, який вони вже зробили, зупинивши випробування ракет і передавши останки американських солдат у США. Тепер Північна Корея наполягає, що США повинні скасувати раніше введені санкції проти країни. А також - підписати мирний договір. І тільки після цього КНДР буде робити кроки щодо ядерного роззброєння.

"Продовження переговорів між Сполученими Штатами і Північною Кореєю залежить від готовності Вашингтона зробити "сміливий крок" і погодитися на мирний договір з Пхеньяном", - передає CNN.

Нагадаємо, 9 серпня 2018 року в МЗС КНДР заявили, що прогрес в денуклеаризації Корейського півострова відповідно до домовленостей між лідерами Північної Кореї і США неможливий, якщо Вашингтон буде слідувати "старим сценаріям" у своїй політиці стосовно Пхеньяну.