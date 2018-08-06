Північна Корея закликала США зняти санкції

Наголошується, що США не планують знімати санкції до повної денуклеаризації

Північна Корея (КНДР) закликала Сполучені Штати Америки зняти санкції у відповідь на припинення ядерних випробувань і передачу останків американських військових, загиблих в Корейській війні. Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство (ЦТАК) Кореї з посиланням на газету "Нодон Сінмун".

Так, згідно з інформацією видання, США діють протилежно плану поліпшення двосторонніх відносин, незважаючи на зусилля Пхеньяну, включаючи демонтаж ядерного полігону.

Крім того, наголошується, що США не планують знімати санкції до повної денуклеаризації, а також посилюють їх, щоб збільшити свою вагу на переговорах.

Нагадаємо, 27 липня влада КНДР передали Сполученим Штатам останки 55 американських військовослужбовців, які загинули під час Корейської війни.

Домовленість про передачу була досягнута на зустрічі глав США та Північної Кореї Дональда Трампа і Кім Чен Ина, яка відбулася 12 червня у Сінгапурі.

Як заявили в Білому домі, такі дії є важливим кроком до відновлення репатріації останків з Північної Кореї. Також цей крок сприяє відновленню польових операцій в КНДР для пошуку приблизно 5,3 тис. американців, які ще не повернулися додому.

Крім того, раніше США звинуватили Північну Корею в порушенні заборони на постачання очищеної нафти шляхом незаконної передачі між судами в море.