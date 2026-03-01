Хаменеи мертв: Трамп обратился к Ирану

Как сообщает РБК-Украина , об этом Дональд Трамп написал в Truth Social.

В своем заявлении Трамп отметил, что Хаменеи "не смог избежать разведывательных и высокотехнологичных систем отслеживания США", а операция якобы проводилась в тесном сотрудничестве с Израилем. По его словам, вместе с иранским лидером были ликвидированы и другие руководители.

Дональд Трамп назвал это событие "самым большим шансом" для иранцев вернуть себе контроль над собственным государством. Кроме того, президент США также раскрыл важную деталь: внутри силового блока Ирана - КСИР (Корпуса стражей исламской революции), армии и полиции - царит хаос и они не желают продолжать борьбу и ищут гарантий безопасности.

Кроме того, он заявил, что "массированные и точечные бомбардировки" будут продолжаться столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке и в мире.