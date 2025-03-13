США против замороженного конфликта между Украиной и Россией, - Ермак

Украина не пойдет на замороженный конфликт с Россией. США поддерживают такую позицию Киева.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой эфир телемарафона.
"Мы очень четко говорили, что мы никогда не пойдем на замороженный конфликт. Мы точно против, и тут наши позиции полностью совпадают с американскими партнерами. Они тоже против замороженного конфликта, они тоже против так называемого "Минска-3" или каких-то договоренностей по типу Будапештского меморандума", - отметил Ермак.
Он добавил, что встреча Украины и США в Саудовской Аравии была очень успешной. Но это только начало. Украине все еще предстоит сделать большую работу.
По словам Ермака, Украина постоянно информирует европейских партнеров о том, что происходит в контексте мирного процесса. В частности, Киев и Вашингтон договорились, что представители Европы будут принимать участие в мирном процессе.
Напомним, несколько дней назад Украина согласилась начать 30-дневное прекращение огня с Россией. Такое предложение сделали США.
По информации источников РБК-Украина, именно украинская сторона настаивала на том, чтобы прекращение огня было временным, поскольку Киев не хочет допустить замороженный конфликт.
Как объяснял министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, прекращение огня может стать первым шагом на пути к миру с Россией.
При этом российский диктатор Владимир Путин пока неоднозначно относится к такой инициативе. Он хочет обсудить с США ряд "нюансов".
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