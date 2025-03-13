США проти замороженого конфлікту між Україною та Росією, - Єрмак

Україна не піде на заморожений конфлікт з Росією. США підтримують таку позицію Києва.
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням ефір телемарафону.
"Ми дуже чітко говорили, що ми ніколи не підемо на заморожений конфлікт. Ми точно проти, і тут наші позиції повністю збігаються з американськими партнерами. Вони теж проти замороженого конфлікту, вони теж проти так званого "Мінська-3" або якихось домовленостей на кшталт Будапештського меморандуму", - зазначив Єрмак.
Він додав, що зустріч України та США в Саудівській Аравії була дуже успішною. Але це тільки початок. Україні все ще належить зробити велику роботу.
За словами Єрмака, Україна постійно інформує європейських партнерів про те, що відбувається в контексті мирного процесу. Зокрема, Київ і Вашингтон домовилися, що представники Європи братимуть участь у мирному процесі.
Нагадаємо, кілька днів тому Україна погодилася розпочати 30-денне припинення вогню з Росією. Таку пропозицію зробили США.
За інформацією джерел РБК-Україна, саме українська сторона наполягала на тому, щоб припинення вогню було тимчасовим, оскільки Київ не хоче допустити заморожений конфлікт.
Як пояснював міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, припинення вогню може стати першим кроком на шляху до миру з Росією.
При цьому російський диктатор Володимир Путін поки неоднозначно ставиться до такої ініціативи. Він хоче обговорити зі США низку "нюансів".
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