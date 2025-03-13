"Красные линии" и роль Умерова в диалоге с США: РБК-Украина узнало детали встречи в Джидде

Украинская делегация на встрече с американской в Саудовской Аравии назвала свои красные линии в контексте мирного процесса. В частности, речь шла об ограничении численности армии.

Красные линии

По словам собеседника издания, речь идет о том, что Украина не может отказаться от амбиции стать членом НАТО, а также об ограничении численности армии.

"Россия не должна иметь никакого права вето", - подчеркнул он.

Как проходили переговоры

Источник рассказал, что Украина ехала в Джидду с тремя главными позициями: перемирие в воздухе, перемирие на море и освобождение украинских военнопленных и детей. Такие позиции были предварительно согласованы с Европой.

Но в ходе переговоров США сделали предложение не о частичном, а о полном перемирии. Вместо этого Вашингтон пообещал восстановить военную помощь Украине и обмен разведывательными данными.

Собеседник РБК-Украина подчеркивает, что Украина согласилась на такое предложение, но только при условии, что режим прекращения огня будет ограничен во времени (до 30 дней).

"Для нас очень важно, чтобы не было никакого замороженного конфликта", - объяснил он.

Роль Умерова

Источник обратил внимание, что Украина по итогам встрече в Саудовской Аравии смогла вернуться "на нормальный трек отношений" с США.

По его словам, украинская делегация в ходе встречи продемонстрировала американцам текущую карту боевых действий, с объяснениями, какие территории Россия оккупировала и когда, зачем это агрессорам с геополитической точки зрения и тому подобное - эти аргументы были восприняты американцами.

Также собеседник отметил роль министра обороны Рустема Умерова, который "умел найти правильные слова" во время встречи с американцами.