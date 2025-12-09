ua en ru
Задолго до Путина было понимание того, что Украина не вступит в НАТО, - Трамп

Вторник 09 декабря 2025 14:26
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Понимание того, что Украина не будет вступать в НАТО, сформировалось задолго до того, как об этом начал говорить российский диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Politico.

"Это всегда было так, задолго до Путина. Было понимание, что Украина не будет вступать в НАТО, если уж быть справедливым. А сейчас они начали настаивать", - заявил Трамп.

Президент США также добавил, что когда президент Украины Владимир Зеленский впервые пришел и впервые встретился с Путиным, он сказал: "Я хочу двух вещей. Я хочу, чтобы Крым вернулся, и мы будем членами НАТО".

По мнению Трампа, эти требования прозвучали "не очень приятно".

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что Украина рассчитывала получить официальное приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года, однако этого так и не произошло.

Киев продолжает настаивать на четком плане вступления, но в Альянсе подчеркивали, что о членстве можно говорить только после окончания войны.

В то же время в начале марта премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила распространить на Украину действие 5-й статьи НАТО о коллективной безопасности. И это она предлагала без членства страны в Альянсе.

Разговоры о вступлении Украины в НАТО начались с новой силой после того, как США предложили свой мирный план по урегулированию войны в Украине.

При этом недавно стало известно, что Украину могут лишить пути вступления в НАТО после ряда договоренностей стран-членов Альянса и Российской Федерации. Отмечается, что одним из самых "проблемных аспектов" первоначального мирного предложения США было положение о том, что Украина должна официально отказаться от своего стремления вступить в НАТО.

