Зеленский о гарантиях безопасности для Украины: мы уже пошли на компромисс

Двусторонние гарантии безопасности от США по 5 статье НАТО, а также гарантии от европейских партнеров и других стран - это уже компромисс со стороны Украины.

Зеленский отметил, что украинским желанием с самого начала было вступление в НАТО и это были бы реальные гарантии безопасности. Однако такое направление некоторые партнеры в США и Европе не поддержали.

"Сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, а именно гарантии Article 5 от США для нас и гарантии безопасности от европейских коллег для нас, а также других стран, Канады, Японии и т.д. Эти гарантии безопасности для нас - это возможность, чтобы не начался еще один приход российской агрессии. И это уже компромисс с нашей стороны", - подчеркнул он.