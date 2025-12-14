ua en ru
Зеленский о гарантиях безопасности для Украины: мы уже пошли на компромисс

Воскресенье 14 декабря 2025 13:04
Зеленский о гарантиях безопасности для Украины: мы уже пошли на компромисс Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Двусторонние гарантии безопасности от США по 5 статье НАТО, а также гарантии от европейских партнеров и других стран - это уже компромисс со стороны Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа.

Зеленский отметил, что украинским желанием с самого начала было вступление в НАТО и это были бы реальные гарантии безопасности. Однако такое направление некоторые партнеры в США и Европе не поддержали.

"Сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, а именно гарантии Article 5 от США для нас и гарантии безопасности от европейских коллег для нас, а также других стран, Канады, Японии и т.д. Эти гарантии безопасности для нас - это возможность, чтобы не начался еще один приход российской агрессии. И это уже компромисс с нашей стороны", - подчеркнул он.

США готовы предоставить Украине гарантии по 5 статье НАТО

Напомним, ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа готова предоставить Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, основанные на 5 статье НАТО.

По словам американского чиновника соответствующее соглашение будет вынесено на голосование в Конгресс США. Он отметил, что Вашингтон стремится предложить Киеву не "пустой чек", а сильную и реальную гарантию безопасности.

Предполагается, что переговорный процесс будет состоять из трех отдельных соглашений - о мире, гарантиях безопасности и послевоенной реконструкции. Последние раунды переговоров, как отметил чиновник, впервые дали Украине четкое видение "дня после войны".

В США также заявили, что переговоры по экономическому восстановлению и реконструкции продвигаются положительно. По нынешнему предложению, война должна завершиться сохранением Украиной суверенитета над около 80% территории, получением "самых сильных гарантий безопасности в истории" и масштабного пакета экономической поддержки.

Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Война в Украине Гарантии безопасности мирный план США
