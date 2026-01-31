США предлагают Индии венесуэльскую нефть вместо российской, - Reuters

Соединенные Штаты в 2025 году ввели пошлины против Индии за покупку венесуэльской нефти. Однако теперь Вашингтон сказал Дели, что может возобновить эти закупки, чтобы помочь заменить импорт российской нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство пишет, что Индия пообещала резко сократить закупки российской нефти после того, как Вашингтон повысил пошлины. В частности, в марте 2025 года президент США Дональд Трамп ввел 25% тарифы на товары из стран, покупающих венесуэльскую нефть.
После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января Вашингтон начал руководить правительством Каракаса и намерен контролировать нефтяную промышленность страны на неопределенный срок.
Как поясняет издание, попытки США поставлять венесуэльскую нефть а Индию происходят на фоне стремления Вашингтона сократить доходы от российской нефти, которые финансируют войну РФ против Украины.
При этом источники не предоставили подробности о том, будет ли венесуэльская нефть продаваться сторонними торговыми компаниями, такими как Vitol или Trafigura, либо же напрямую государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA.
Два собеседника Reuters сказали, что Индия в ближайшее время сократит импорт российской нефти до уровня ниже 1 млн баррелей в сутки.
В январе объем добычи составляет около 1,2 млн баррелей в сутки, и как прогнозирует один из двух источников, в февраля снижение будет до 1 млн баррелей, а в марте - до 800 баррелей в сутки.
Второй собеседник говорит, что как ожидается, в конечном итоге импорт сократиться примерно до 500-600 тысяч баррелей в сутки, что поможет стране заключить торговое соглашение с США.
К слову, в начале января 2026 года Дональд Трамп пригрозил Индии новыми тариывами из-за закупок страны российской нефти.
Напомним, в январе 2026 года США захватили семь танкеров с венесуэльской нефтью, после чего изъяли ее. Накануне Трамп говорил, что Венесуэла передаст США от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной высококачественной нефти.
Уже 28 января Reuters сообщило, что США работают над тем, чтобы в ближайшее время отменить некоторые санкции против энергетического сектора Венесуэлы, в частности, нефти.
Кроме того, уже 30 числа администрация Трампа разрешила своим компаниям добывать и экспортировать венесуэльскую нефть.