США предлагают Индии венесуэльскую нефть вместо российской, - Reuters

Агентство пишет, что Индия пообещала резко сократить закупки российской нефти после того, как Вашингтон повысил пошлины. В частности, в марте 2025 года президент США Дональд Трамп ввел 25% тарифы на товары из стран, покупающих венесуэльскую нефть.

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января Вашингтон начал руководить правительством Каракаса и намерен контролировать нефтяную промышленность страны на неопределенный срок.

Как поясняет издание, попытки США поставлять венесуэльскую нефть а Индию происходят на фоне стремления Вашингтона сократить доходы от российской нефти, которые финансируют войну РФ против Украины.

При этом источники не предоставили подробности о том, будет ли венесуэльская нефть продаваться сторонними торговыми компаниями, такими как Vitol или Trafigura, либо же напрямую государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA.

Два собеседника Reuters сказали, что Индия в ближайшее время сократит импорт российской нефти до уровня ниже 1 млн баррелей в сутки.

В январе объем добычи составляет около 1,2 млн баррелей в сутки, и как прогнозирует один из двух источников, в февраля снижение будет до 1 млн баррелей, а в марте - до 800 баррелей в сутки.

Второй собеседник говорит, что как ожидается, в конечном итоге импорт сократиться примерно до 500-600 тысяч баррелей в сутки, что поможет стране заключить торговое соглашение с США.

К слову, в начале января 2026 года Дональд Трамп пригрозил Индии новыми тариывами из-за закупок страны российской нефти.